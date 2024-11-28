Зарплаты пустились в рост

Зарплаты россиян в очередной раз выросли. По крайней мере, это следует из статистики Росстата. Отмечается, что в третьем квартале номинальный средний доход граждан достиг почти 84 тыс. руб. Это на 4% выше, чем во втором. В годовом выражении динамика составила почти 18%. В «СберанАлитике» тренд подтверждают, но оценивают рост в 13%. На фоне увеличивающихся зарплат около четверти россиян ежемесячно откладывают 10-20% дохода, говорится в исследовании «Работы.ру» и «СберНПФ».

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Впрочем, о реальном улучшении благосостояния речи пока не идет, отмечает аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева. К тому же, в условиях высокой ключевой ставки рост зарплат может замедлиться, подчеркивает собеседница “Ъ FM”: «Пока рост зарплат еще не прекратился.

Но ощущать это могут далеко не все, поскольку велика дифференциация и по отраслям, и по регионам. Сейчас Росстат говорит о том, что среднемесячная номинальная зарплата достигла 85 тыс. руб., а рост реальных доходов составляет порядка 10%. Но это все средние показатели, страна-то большая. Говорить о том, что уровень жизни у всех повышается, нельзя. Сбережения делают далеко не все. Есть данные, что более чем у 60% населения сбережений нет. По-моему, это зависит от состава семьи, от того, с кем ты делишься этим доходом, какие у тебя вообще расходы. У всех же разные установки, кто-то предпочитает тратить здесь и сейчас, особенно учитывая рост цен и имея высокие инфляционные ожидания, а кто-то экономить, наоборот, сберегать, может быть, получать доход от депозитов.

Если у компании есть кредитные обязательства, то ей придется больше тратить на их обслуживание. Соответственно, ресурсы для повышения зарплат даже на уровень инфляции будут ограничены, рост может затормозиться».



Тем временем с 2025 года будет повышена ставка НДФЛ для граждан с доходом более 2,4 млн руб. в год. Однако повышенным налогом от 15% до 22% будет облагаться только та часть доходов, которая превысит установленный лимит. И почти четверть компаний готовы компенсировать сотрудникам повышение НДФЛ, следует из опроса консалтинговой компании Kept. Впрочем, управляющий директор группы компаний Addwise Наталия Матусова сомневается, что практика станет настолько массовой:

«На первый взгляд, приведенная статистика соответствует действительности, при этом есть профессии более дефицитные. В первую очередь речь идет о рабочих специальностях — токари, сварщики, у нас стройки сейчас простаивают.

По данным специальностям прибавка может составить около 30% в год. Рост зарплат, связанный с инфляцией, больше распространяется на управленческое звено. Но, по сути, это та же индексация, которая ежегодно происходит в стране. Новая ставка направлена на состоятельные и на богатые слои населения. По-хорошему, она начинает включаться на заработок более 200 тыс. руб. в месяц. Заявлять о том, что четверть работодателей будет компенсировать эту разницу, я бы не стала. Бизнес должен работать с высокой маржинальностью, учитывая текущую ставку Центробанка. Вряд ли эта история носит массовый характер».

Согласно исследованию Kept, большая часть работодателей готова взять на себя возросшую налоговую нагрузку всех сотрудников, 25% — только топ-менеджеров. Однако в особо дефицитных сферах бизнеса рост зарплат за год был настолько активным, что повышение НДФЛ не станет ощутимым, говорит гендиректор компании Callisto Vision Павел Булгаков: «В нашей высокотехнологичной компании рост зарплат за последний год составил более 40%. Никакие НДФЛ здесь абсолютно не учитываются, мы говорим о двух факторах. Первый — востребованность специалистов, сверхвостребованность инженерного состава, IT-специалистов.

Второй фактор — это уменьшение паритета покупательной способности рубля. Мы пытаемся бороться с официальной инфляцией, но люди понимают, что, получая те же самые деньги, они могут позволить себе сильно меньше. Рынок стал абсолютно дикий в нашей сфере. Лояльность специалистов компании отошла на второй план, то есть люди гонятся за копейкой. Мы отрабатываем кейс, исходя из нашей возможности удержать заработные платы специалистов хотя бы на текущем уровне. Средства обычного времени в виде планируемой индексации на 5%, на 10% сейчас не работают».

Впрочем, в 2025 году рост зарплат все-таки может замедлиться, считает управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев: «Вариант с индексацией заработной платы, который в том числе может быть прописан в оффере, является мотивирующим фактором при принятии кандидатом решения о присоединении к той или иной команде. У нас в среднем рост заработных плат составил от 15% до 25% в зависимости от уровня специалиста. В среднесрочной перспективе замедление роста вряд ли произойдет, однако все ведет к тому, что в 2025 году российская экономика и участники перейдут от режима трат к режиму накопления, и, возможно, рост заработных плат будет замедляться постепенно».

По данным «СберАналитики, быстрее всего доходы растут у работников обрабатывающей промышленности и торговли. В тройку лидеров также вошла сфера ЖКХ. Эксперты отмечают, что востребованность в представителях рабочих специальностей сейчас выше, чем в офисных сотрудниках.

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Ульяна Горелова