Владельцы тысячи торговых центров могут обанкротиться из-за повышения ставки ЦБ

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин рассказал «Ъ», что после последнего повышения ключевой ставки ЦБ до 21% многие банки направили заемщикам уведомления о существенном повышении стоимости уже выданных кредитов. Ситуация осложняется массовым уходом арендаторов и значительным повышением налогов. В результате владельцы 1 тыс. торговых центров рискуют обанкротиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ситуация однозначно несет риски и станет толчком для роста числа проблемных активов, констатирует заместитель гендиректора Российского аукционного дома Ольга Желудкова. Вероятность дефолта заемщиков, по ее словам, в целом растет.

Как рассказали «Ъ» в Сбербанке, он держит в залоге коммерческую недвижимость на 1,7 трлн руб. Половина этого объема недвижимости, находящейся в залоге у банка, приходится на торговые объекты, для которых характерны кредиты с плавающей ставкой.

Подробнее читайте в аналитическом материале «Ъ» «Рынок недостроенных долгов».