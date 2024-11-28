Рост бюджетных расходов, спор Госсовета с Госдумой и нехватка работы для Центров занятости

Расходы бюджета Татарстана увеличились по 119 позициям. Основные средства в размере 20 млрд руб. направлены на социальную и культурную сферу, 8 млрд руб. — на дорожное строительство, 5,3 млрд — на поддержку сельского хозяйства. Дефицит бюджета на 2025 год составит 13,5 млрд руб.

Госдума отменила большинство поправок Госсовета Татарстана к законопроекту «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти». Татарстан подготовил 54 дополнения, из которых 25 касаются двухуровневого управления местной властью, в том числе для поселений. Законопроект предполагает упразднение муниципалитетов городских и сельских поселений.

Госсовет Татарстана обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину по законопроекту «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти». Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил недовольство решением Госдумы без учета мнения населения, отметив, что управление страной нельзя сводить к единому шаблону. Он подчеркнул, что обсуждение системы управления на фоне внешней угрозы — это «стыд и позор». Законопроект предполагает упразднение муниципалитетов городских и сельских поселений.

Депутаты Госдумы и Госсовета Татарстана предложили закрепить за регионами право выбора модели местного самоуправления (МСУ). Они внесли 54 поправки к законопроекту об упразднении муниципалитетов поселений, отметив эффективность двухуровневой системы МСУ в республике. Поправки подчеркивают риски упразднения поселенческого уровня, что может снизить внимание к развитию сельских территорий.

В Татарстане планируют сократить штат Центра занятости с 760 до 444 сотрудников. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. Оно может вступить в силу 1 февраля 2025 года. Сокращение проведет Минтруд РТ.

Госсовет Татарстана не поддержал законопроект о запрете зачисления в школы детей мигрантов, не знающих русский язык. Против высказались 27 депутатов, за — 20, воздержались — 25. Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин подчеркнул, что это может оставить детей без образования и создать проблемы в республике.

Оборот розничной торговли в Татарстане за январь–октябрь 2024 года составил 1,3 трлн руб., увеличившись на 8,7% по сравнению с прошлым годом. Регион занял первое место в ПФО, опередив Башкортостан (1,2 трлн руб.) и Нижегородскую область (1 трлн руб.). По темпам роста Татарстан отстал от Чувашии, Башкортостана, Удмуртии и Самарской области. Общий оборот розничной торговли в ПФО составил 7,8 трлн руб., увеличившись на 8,5%. В России общий оборот достиг 45,1 трлн руб., с ростом 7,5%.

В Казани на улице Васильченко строят перекачивающую насосную станцию №5, которая повысит надежность теплоснабжения Кировского и Московского районов. Объект готов на 75%, завершение работ запланировано на май 2025 года, ввод в эксплуатацию — к следующему отопительному сезону. Станция решит проблему устаревших узлов погодного регулирования и позволит подключать новых потребителей.

Анар Зейналов