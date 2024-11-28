В Татарстане работников Центра занятости населения могут сократить в 1,7 раза

В Татарстане планируют сократить количество работников Центра занятости населения в 1,7 раза. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Изменения планируют ввести в постановление Кабмина «Об оптимизации инфраструктуры отрасли в сфере занятости населения РТ». Штатная численность работников Центра занятости населения Татарстана составляет 760 человек. Это число планируют сократить до 444.

Мероприятия по сокращению числа сотрудников центра проведет Минтруд Татарстана.

Постановление может вступить в силу 1 февраля 2025 года.

Диана Соловьёва