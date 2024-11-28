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Новая насосная станция в Казани начнет работу к следующему отопительному сезону

На улице Васильченко в Казани возводят перекачивающую насосную станцию №5. Она повысит надежность теплоснабжения для жителей северной зоны города, включая Кировский и Московский районы. Ввод станции в эксплуатацию запланирован на следующий отопительный сезон. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

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Новая насосная станция в Казани начнет работу к следующему отопительному сезону

Новая насосная станция в Казани начнет работу к следующему отопительному сезону

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

Новая насосная станция в Казани начнет работу к следующему отопительному сезону

Новая насосная станция в Казани начнет работу к следующему отопительному сезону

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

Новая насосная станция в Казани начнет работу к следующему отопительному сезону

Новая насосная станция в Казани начнет работу к следующему отопительному сезону

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

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Новая насосная станция в Казани начнет работу к следующему отопительному сезону

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

Новая насосная станция в Казани начнет работу к следующему отопительному сезону

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

Новая насосная станция в Казани начнет работу к следующему отопительному сезону

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

Строительство завершится в мае 2025 года. Сейчас объект готов на 75%: возведено здание, смонтированы трубопроводы и основное оборудование, завершается монтаж инженерных систем и автоматизации. Станция установит стабильные гидравлические параметры, что решит проблему устаревших узлов погодного регулирования, которые сейчас ограничивают подачу тепла в ряде домов, особенно при пиковых морозах. Также станция позволит подключать новых потребителей, так как увеличить диаметр магистрального тепловода №11 технически невозможно.

По словам мэра Казани Ильсура Метшина, станция станет судьбоносной для жителей Кировского и Московского районов, где в последние годы поступало много жалоб на недостаточно горячие батареи.

Система оснащена российским оборудованием: насосы произведены в Екатеринбурге, автоматика поставлена из Подмосковья, а программное обеспечение разработано в Татарстане. Объект включает четыре насосных агрегата (три основных и один резервный) с производительностью 2500 кубометров в час каждый.

Для улучшения подключения новых объектов в 2025 году завершат закольцовку магистрального тепловода №11. Работы пройдут на улицах Кулахметова, Батыршина, Ягодной слободе и Вахитова.

В пресс-службе отметили, что в Казани к зиме подготовлено почти 6 тысяч жилых домов и 879 социальных объектов. С 2019 по 2023 год в городе заменили и реконструировали 233 км теплосетей, включая 30 км сетей отопления и горячего водоснабжения только в этом году.

Ранее сообщалось, что на реализацию программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Казани в 2025–2027 годах планируется выделить 3,9 млрд руб. Из этой суммы более 383 млн руб. будет выделено из городского бюджета, а оставшаяся часть поступит из внебюджетных источников.

Анар Зейналов

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