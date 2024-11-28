Татарстан предложил закрепить за субъектами право выбора модели местного управления

Депутаты Госдумы от Татарстана и Госсовета республики предложили закрепить за субъектами России право выбора модели местного самоуправления (МСУ). Поправки к муниципальной реформе представил депутат Госдумы Айрат Фаррахов, сообщил он в своем Telegram-канале.

Сегодня комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рассматривает на заседании поправки в проект закона «Об общих принципах МСУ в единой системе публичной власти». Депутаты Татарстана внесли в законопроект 54 поправки.

Авторы поправок считают, что двухуровневая система МСУ доказала свою эффективность в Татарстане и способствовала активному участию граждан в решении местных вопросов. В республике на поселенческом уровне работают более 7,6 тыс. депутатов.

Депутаты Татарстана отмечают, что должности в МСУ чаще занимают участники и ветераны СВО. Они считают целесообразным избирать их депутатами поселений и выдвигать наиболее активных на роли глав поселений.

Авторы поправок подчеркивают риски упразднения поселенческого уровня местного самоуправления, включая снижение внимания к развитию сельских территорий и уменьшение статуса руководителей соответствующих территорий. По мнению депутатов из Татарстана, единая модель МСУ может стать оптимальной не для всех регионов страны.

Законопроект «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти» предлагает упразднить муниципалитеты городских и сельских поселений.

Ранее стало известно, что Госсовет Татарстана обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину по вопросу законопроекта.

Диана Соловьёва