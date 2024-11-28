Оборот розничной торговли в Татарстане за январь–октябрь 2024 года достиг 1,3 трлн руб., что на 8,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «РБК-Татарстан» со ссылкой на данные Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2024 году в Татарстане оборот розничной торговли составил 1,3 трлн рублей

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ В 2024 году в Татарстане оборот розничной торговли составил 1,3 трлн рублей

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Татарстан занял первое место среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО), опередив Башкортостан и Нижегородскую область. В Башкортостане оборот составил 1,2 трлн руб., в Нижегородской области — 1 трлн руб.

Татарстан уступил по темпам роста четырем другим регионам ПФО: Башкортостану (13,3%), Чувашии (12%), Удмуртии и Самарской области (по 9,4%). Общий оборот розничной торговли в ПФО составил около 7,8 трлн руб., увеличившись на 8,5% год к году.

В России общий оборот розничной торговли за январь–октябрь 2024 года оценивается в 45,1 трлн руб., что на 7,5% больше по сравнению с прошлым годом.

Диана Соловьёва