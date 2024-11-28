Не все то благо, что рассрочка

В 2025 году застройщики перейдут с ипотеки на рассрочку. Такую тенденцию отмечают сами девелоперы, пишет Frank RG. В группе «Самолет» отметили, что такой вид оплаты выбирают те, у кого есть какой-то дополнительный доход, который позволяет не брать ипотечный кредит из-за большой переплаты. Девелопер «А101» отмечает, что в его объеме сделок доля рассрочки уже выросла до 40%.

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В условиях высоких ставок у такого формата перспективы есть, но для некоторых компаний он становится рискованным, отметил руководитель «ЦИАН Аналитики» Алексей Попов: «Покупатель вносит деньги сначала за базовый взнос в рамках покупки квартиры и затем уже в рамках погашения рассрочки. То есть здесь застройщик испытывает сложности с повышенной кредитной нагрузкой. Поэтому есть компании, которые активно внедряют этот механизм, есть компании, которые действуют более осторожно, предпочитают стимулировать спрос другим образом.

Пока что лучше себя чувствуют с точки зрения объемов продаж те, кто продает больше в рассрочку. Если доля ипотеки резко снизилась, значит, что как раз выросла доля рассрочки у этих компаний, они по штукам сделок просели гораздо меньше, а некоторые даже незначительно нарастили объемы продаж.

Действительно ли в 2025 году ы можем увидеть окончательный переход? Поворот идет. И если в предыдущей жизни рассрочка составляла первые единицы процентов сделок, то сейчас — в пределах 30-40%. Для ЦБ это все же негативный сигнал, что застройщики будут наращивать кредитную нагрузку из-за того, что у них начнут снижаться объемы поступления денег на эскроу-счета. Поэтому я верю в сценарий, когда не 100%, а те же самые ипотечные 80% продаж будут приходиться на рассрочку. Думаю, что показатель останется ниже 50%».

Застройщики неизбежно столкнутся с повышенным вниманием регулятора, уверены девелоперы. В группе «Самолет» не сомневаются, что ЦБ «быстро сориентируется» и «естественно зарегулирует рассрочки». Ведь по сути это сделки в обход банков, отметил генеральный директор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков: «Ипотека зарегулирована полностью. Понятные надбавки, процентные ставки, понятно, что есть лимиты. А рассрочка — такой же условный кредит, который выдает не банк, а застройщик. И он не регулируется.

Например, квартира стоит 10 млн руб. Застройщик говорит: "Давай я тебе дам эти 10 млн. руб. в рассрочку на два года, но квартира уже будет стоить 14 млн руб. ". Человек соглашается, но платить потом не может. Продавать квартиру тоже бессмысленно, потому что он должен застройщику 14 млн руб. Центробанку это не нравится».

В «Самолете» уверены, что в 2025 году девелоперы будут существовать «на игле семейной ипотеки» — доля субсидированных кредитов в структуре продаж будет максимальной. И на фоне отсутствия возможности снижать ставку вероятно и удорожание жилья.

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Иван Корякин