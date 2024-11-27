Недвижимость отдаляется от инвестиций

Все меньше москвичей считает недвижимость лучшим способом сохранения денег. Об этом говорится в исследовании агентства ORO, его приводит Forbes. За последние полгода доля людей, которые выбирают банковские вклады, выросла до 40%. Количество тех, кто стремится сберечь средства через покупку недвижимости, сократилось на 3 п. п., до 36%. И только 13% респондентов держат накопления в ценных бумагах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Годовая доходность жилья сейчас действительно меньше, чем вкладов, отметил член совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артем Цогоев: «Можно анализировать только тот вопрос, который был задан — считают ли люди недвижимость надежным средством сохранения средств. Процент таких людей уменьшился, но это связано с тем, что депозиты в настоящее время по доходности сильно опережают жилую недвижимость. За год первичная недвижимость в Москве выросла на 10-12%, и ее сдача в аренду приносит совсем небольшие деньги, около 2-3% в год. Поэтому очевидно, что по сравнению со ставкой от 18% по вкладам недвижимость проигрывает.

Одно из преимуществ недвижимости в том, что она в определенных случаях может "впитывать" инфляцию. А инфляция, как мы знаем, у нас очень высокая. Но все же депозиты проще, надежнее с точки зрения того, что есть гарантии. Если мы когда-нибудь увидим снижение инфляции и ключевой ставки, то, возможно, недвижимость, наоборот, свои позиции отыграет. Сделки снижаются по объективным причинам, связанным с тем, что ипотека сейчас очень дорогая».

Скорее всего, это кратковременная тенденция, и она пойдет на спад, когда снизится ключевая ставка, а ипотека снова станет доступной, считает управляющий партнер инвестиционной группы Sesegar Ирина Жарова-Райт: «Конечно, заманчиво выглядят эти цифры, когда мы открываем приложение банка, и, естественно, хочется на короткий срок разместить средства. То же самое делают остальные жители Московского региона. Такая тенденция может продлиться еще два-три квартала.

Но в результате, когда все устаканится, рынок вернется опять к тому, что граждане будут делить свои инвестиции по традиционной схеме: 30% в недвижимость, 30% в бумаги, депозиты, и 30%, если говорить о квалифицированных инвесторах, в золото.

Поэтому переход в депозитную стратегию — это временная история. И больше выбирают не долгосрочные вклады, а короткие с возможностью снятия без потери процентов».

Респонденты сообщили, что при выборе жилья уделяют внимание не только стоимости, но и характеристикам недвижимости — качеству отделки, материалов и внутреннего оборудования. 78% клиентов передумали покупать недвижимость из-за отмены льготной ипотеки.

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Елена Иванова