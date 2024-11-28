Владимир Путин утвердил новые KPI для губернаторов
Президент России Владимир Путин утвердил обновленный перечень показателей, по которым будут оценивать эффективность региональных властей. О работе над перечнем на этой неделе стало известно «Ъ».
Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Официальный указ опубликован на портале правовых актов. В списке в общей сложности 21 критерий. В их числе — доверие людей к власти (его будут определять в том числе с помощью опросов), уровень рождаемости, удовлетворенность ветеранов СВО и уровень образования.
Новые показатели эффективности губернаторов
- Доверие к власти (доверие к президенту РФ и главам субъектов РФ, уровень которого определяется в том числе посредством оценки общественного мнения в отношении достижения субъектами РФ национальных целей развития).
- Численность населения субъекта РФ.
- Суммарный коэффициент рождаемости.
- Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.
- Уровень бедности.
- Удовлетворенность граждан условиями для занятий физической культурой и спортом.
- Удовлетворенность участников специальной военной операции условиями для медицинской реабилитации, переобучения и трудоустройства.
- Уровень образования.
- Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.
- Доля людей, вовлеченных в добровольческую деятельность.
- Условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности.
- Количество семей, улучшивших жилищные условия.
- Объем ввода в эксплуатацию жилой и нежилой недвижимости.
- Качество среды для жизни в опорных населенных пунктах.
- Доля автомобильных дорог крупнейших городских агломераций и автомобильных дорог регионального значения (включая дороги, отнесенные к опорной сети автомобильных дорог), соответствующих нормативам.
- Доля парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, в агломерациях и городах.
- Качество окружающей среды.
- Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения.
- Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета.
- Темп роста в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства.
- «Цифровая зрелость» государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования.
Как поясняли источники «Ъ», в критерии добавили больше социологически измеряемых параметров. Сейчас по ряду KPI главы регионов отчитываются цифрами статистики, а в администрации президента хотели бы знать, как изменения на местах оценивают сами граждане.
Подробности — в материале «Ъ» «Больше социологии, хорошей и разной».