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В Югре приняли в первом чтении бюджет на 2025 год с дефицитом в 58,8 млрд руб.

Депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югры) приняли в первом чтении проект бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Доходы бюджета планируются в размере 406,3 млрд руб. Расходы запланированы в размере 465,1 млрд руб. За проект проголосовали 36 депутатов, воздержались еще двое.

Фото: Пресс-служба думы ХМАО-Югры

Фото: Пресс-служба думы ХМАО-Югры

Объем запланированных поступлений из федерального бюджета составляет 19 млрд руб., общий объем безвозмездных поступлений в бюджет — 54 млрд руб. Сумма налоговых и неналоговых доходов бюджета запланирована в размере 352,2 млрд руб., в частности налог на прибыль — 152,3 млрд руб., налог на доход физических лиц (НДФЛ) — 77,1 млрд руб., налог на имущество — 99,9 млрд руб. Доходы от использования имущества, находящего в госсобственности, ожидаются в размере 2,2 млрд руб., штрафов — 2,7 млрд руб.

Расходы на образование должны составить 122,6 млрд руб., на сферу ЖКХ — 24,9 млрд руб., здравоохранение — 72,3 млрд руб.. На реализацию социальной политики в бюджете заложено 95,1 млрд руб., физическую культуру — 12,5 млрд руб., обслуживание госдолга — 7 млрд руб., культуру — 3,4 млрд руб.

Напомним, в 2024 году бюджет был принят с параметрами 339,8 млрд руб. по доходам и 376,8 млрд руб. по расходам. Дефицит планировался в объеме 37 млрд руб.

Анна Капустина

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