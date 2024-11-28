По капитану и плавание

Владельцу судна, которое перевернулось в Баренцевом море, может грозить реальный срок. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг после того, как прогулочный катер с пассажирами в Териберке вышел «смотреть китов», несмотря на запрет МЧС. На борту находились 11 человек. Судно перевернулось недалеко от берега. Всех удалось спасти. Почему возникла такая ситуация? Расскажет Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Мурманское село Териберка остается популярным направлением у туристов последние 10 лет с момента выхода фильма «Левиафан». Зимой туда едут, чтобы посмотреть северное сияние и горбатых китов, они подходят ближе к берегу.

Вот и в этот раз группа путешественников на катере «Боец» вышла в море. Хотя в этом регионе был введен режим «повышенной готовности» в связи с усилением ветра до 20 м/с и увеличением высоты волн до 2,5 м. В такую погоду маломерным судам запрещено покидать причал.

В итоге «Боец» лег на левый борт. Пассажиры успели забраться на правый, поэтому обошлось без жертв. Но судя по тому, что рассказала “Ъ FM” туристка Марина, которая еще летом каталась на этом же катере, уже тогда с ним было что-то неладное: «Когда капитан начал отходить от берега, раздался крик нашего гида: "Ты что делаешь? Сейчас ты всех погубишь! " И тут мы понимаем, что нос нашего катера привязан к берегу. Всю дорогу судно шло, немного завалившись на бок. С одной стороны в него заливалась вода, и все ехали просто и молились.

Никаких китов видеть уже не хотелось. Плюс еще периодически капитан подзывал к себе мужчину, и было видно, как они там что-то выпивали».

В это время года температура воды в Баренцевом море не превышает +7. Избежать печального исхода помогло еще и то, что катер не успел отойти далеко от берега. На помощь пассажирам подоспело другое судно, которое, судя по всему, тоже вопреки запрету катало туристов. При этом в МЧС заявили, что к ним никто даже и не обращался. Теперь с владельцем катера Боец будут разбираться правоохранители, сообщила старший помощник Северо-Западного транспортного прокурора Наталья Орлова: «Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта по факту происшествия с маломерным судном в Мурманской области. Обстоятельства происшествия устанавливаются. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, следственным органом возбуждено уголовное дело».

Отдельно о ситуации в Баренцевом море высказался губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Он заявил о недопустимости выхода в море, пока действует запрет, и пообещал вместе с правоохранителями «сделать все, чтобы привлечь к ответственности нерадивого предпринимателя, чтобы это стало всем уроком».

Теперь профессиональные участники рынка опасаются, что этот инцидент приведет к ужесточению контроля за всеми туристическими судами. Ведь нередко именно из-за избыточного надзора такие прогулки по морю оказываются в серой зоне, говорит директор и основатель компании RussiaDiscovery Вадим Мамонтов: «Здесь, с одной стороны, жестко зарегулированы правила, которые позволяли бы это делать в легальном русле, поэтому, к сожалению, многие применения этих транспортных средств находятся сейчас в серой зоне.

Но зачастую туристы не склонны проверять, насколько это легально осуществляется. Есть другой аспект, к сожалению, и Териберка тому яркий пример, — подобные экскурсии происходят без соблюдения правил безопасного наблюдения за морскими млекопитающими».

Судя по объявлениям в интернете, в Териберке регулярно предлагают прогулки на маломерных судах. Стоимость двухчасового выхода в море — 3,5 тыс. руб. При этом местные говорят, мол, гарантий, что пассажиры в итоге увидят китов никто не даст. Как, впрочем, и того, что поездка пройдет без происшествий.

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Владислав Викторов, Иван Корякин