Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Смена директора Казанского авиазавода, автобусы для Набережных Челнов и переименование «Вамина»

Главные новости к вечеру среды — 27 ноября 2024 года.

Новым директором Казанского авиационного завода стал Зуфар Миргалимов. Он сменил на этом посту Николая Савицких. Ранее он был управляющим директором Луховицкого авиационного завода и занимал руководящие должности на КАЗ с 2008 по 2022 год.

Раис Татарстана Рустам Минниханов передал Набережным Челнам 44 автобуса НЕФАЗ, каждый из которых вмещает более 100 пассажиров. В 2023 году КамАЗ планировал поставить городу 24 автобуса на 300 млн руб.

Компания «Вамин Татарстан», основанная в 2014 году на базе обанкротившегося одноименного предприятия, сменила название на «Юнимилк». Владельцем компании является Минтимер Мингазов, сын бывшего владельца «Вамина» Вагиза Мингазова. В 2023 году выручка компании составила 8,2 млрд руб., чистая прибыль — 6,7 млн руб.

В Госсовет Татарстана внесли законопроект о штрафах за неоплату или задержку оплаты проезда по региональным и местным платным дорогам. Гражданам грозит штраф в 2 тыс. руб., юридическим лицам — 10 тыс. руб. Для водителей грузовиков и автобусов штрафы составят 5 тыс. и 20 тыс. руб. соответственно. Изменения связаны с федеральным законом, который с сентября 2024 года регулирует штрафы только для федеральных трасс, оставив вопросы штрафования на остальных дорогах в компетенции регионов.

В Казани на 9 часов задержали рейс в Стамбул. Рейс авиакомпании Pegasus Airlines из Казани в Стамбул, запланированный на 03:05, вылетел с задержкой на 8 часов 40 минут — в 11:45. Прокуратура проверила соблюдение прав пассажиров.

В Татарстане за неделю выявили более 12,8 тыс. случаев ОРВИ и гриппа, из них только 8 — грипп. Основная часть заболеваний связана с вирусами негриппозной этиологии. Заболеваемость снизилась на 10% по сравнению с пиком в октябре. Роспотребнадзор прогнозирует возможный рост случаев перед новогодними праздниками.

Казань заняла 11-е место среди российских городов по качеству жизни, набрав индекс 67,4. Столица Татарстана покинула топ-10 рейтинга, лидерами которого стали Москва, Грозный и Санкт-Петербург. Годом ранее Казань занимала 10-е место с индексом 71,6.

Строительная компания «СК Экострой» в Татарстане погасила налоговый долг в 174 млн руб. По версии следствия, в 2017–2019 годах фирма уклонилась от уплаты НДС, указав фиктивные сделки с шестью контрагентами. После погашения долга уголовное дело против руководителя компании было прекращено.

В Казани завершили завершили капитальный ремонт легкоатлетического манежа стадиона «Тасма». Обновлены беговые дорожки, прыжковая яма и инженерные системы. Для стрелков из лука закупили новое оборудование.

В манеже тренируются более 500 спортсменов, а в свободное время он доступен для жителей города. В следующем году планируется обновление фасада здания.

Анар Зейналов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...