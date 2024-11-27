Смена директора Казанского авиазавода, автобусы для Набережных Челнов и переименование «Вамина»

Новым директором Казанского авиационного завода стал Зуфар Миргалимов. Он сменил на этом посту Николая Савицких. Ранее он был управляющим директором Луховицкого авиационного завода и занимал руководящие должности на КАЗ с 2008 по 2022 год.

Раис Татарстана Рустам Минниханов передал Набережным Челнам 44 автобуса НЕФАЗ, каждый из которых вмещает более 100 пассажиров. В 2023 году КамАЗ планировал поставить городу 24 автобуса на 300 млн руб.

Компания «Вамин Татарстан», основанная в 2014 году на базе обанкротившегося одноименного предприятия, сменила название на «Юнимилк». Владельцем компании является Минтимер Мингазов, сын бывшего владельца «Вамина» Вагиза Мингазова. В 2023 году выручка компании составила 8,2 млрд руб., чистая прибыль — 6,7 млн руб.

В Госсовет Татарстана внесли законопроект о штрафах за неоплату или задержку оплаты проезда по региональным и местным платным дорогам. Гражданам грозит штраф в 2 тыс. руб., юридическим лицам — 10 тыс. руб. Для водителей грузовиков и автобусов штрафы составят 5 тыс. и 20 тыс. руб. соответственно. Изменения связаны с федеральным законом, который с сентября 2024 года регулирует штрафы только для федеральных трасс, оставив вопросы штрафования на остальных дорогах в компетенции регионов.

В Казани на 9 часов задержали рейс в Стамбул. Рейс авиакомпании Pegasus Airlines из Казани в Стамбул, запланированный на 03:05, вылетел с задержкой на 8 часов 40 минут — в 11:45. Прокуратура проверила соблюдение прав пассажиров.

В Татарстане за неделю выявили более 12,8 тыс. случаев ОРВИ и гриппа, из них только 8 — грипп. Основная часть заболеваний связана с вирусами негриппозной этиологии. Заболеваемость снизилась на 10% по сравнению с пиком в октябре. Роспотребнадзор прогнозирует возможный рост случаев перед новогодними праздниками.

Казань заняла 11-е место среди российских городов по качеству жизни, набрав индекс 67,4. Столица Татарстана покинула топ-10 рейтинга, лидерами которого стали Москва, Грозный и Санкт-Петербург. Годом ранее Казань занимала 10-е место с индексом 71,6.

Строительная компания «СК Экострой» в Татарстане погасила налоговый долг в 174 млн руб. По версии следствия, в 2017–2019 годах фирма уклонилась от уплаты НДС, указав фиктивные сделки с шестью контрагентами. После погашения долга уголовное дело против руководителя компании было прекращено.

В Казани завершили завершили капитальный ремонт легкоатлетического манежа стадиона «Тасма». Обновлены беговые дорожки, прыжковая яма и инженерные системы. Для стрелков из лука закупили новое оборудование.

В манеже тренируются более 500 спортсменов, а в свободное время он доступен для жителей города. В следующем году планируется обновление фасада здания.

Анар Зейналов