По итогам 2024 года Казань не вошла в десятку городов с самым высоким качеством жизни. Об этом сообщили в исследовании Финансового университета при Правительстве РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2024 году Казань не вошла в топ-10 городов с высоким качеством жизни

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ В 2024 году Казань не вошла в топ-10 городов с высоким качеством жизни

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Казань с индексом качества жизни 67,4 заняла 11-е место среди городов России. В топ-10 попали Москва, Грозный, Санкт-Петербург, Сочи, Махачкала, Симферополь, Владикавказ, Владимир, Севастополь и Калуга.

Индекс качества жизни рассчитывается на основе результатов социологического мониторинга, официальной статистики по городам России, по другим источникам данных о положении дел (статистика по зарплатам, стоимости недвижимости и т. п.). В исследовании отмечают, что Казань относится к городам с высоким уровнем доступности и качества образования, доступности культурных ценностей, удовлетворенности работой ЖКХ по поддержанию жилого фонда и благоустройству города и т. д.

По итогам 2023 года столица Татарстана заняла 10-е место в рейтинге городов с самым высоким качеством жизни с индексом 71,6.

Диана Соловьёва