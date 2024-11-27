В Татарстане предложили штрафовать за неоплаченный проезд по платным дорогам

В Госсовет Татарстана внесли законопроект, который вводит штрафы за неоплату или просрочку внесения платы за проезд на платных автодорогах общего пользования, кроме федеральных трасс. Документ разработал депутат Марат Бариев, законопроект находится на рассмотрении.

Законопроект вносит изменения в КоАП РТ, где будет установлена административная ответственность за нарушение порядка оплаты проезда на платных дорогах. За неоплату или просрочку внесения платы гражданам грозит штраф в 2 тыс. руб., юридическим лицам — 10 тыс. руб. В случае нарушения правила водителями грузовых машин или автобусов штраф составит 5 тыс. руб. для граждан и 20 тыс. руб. для юридических лиц.

Изменения в федеральном законодательстве, вступившие в силу 1 сентября 2024 года, предусмотрели ответственность за неоплату проезда только по федеральным дорогам, оставив вопросы штрафов для региональных, местных, межмуниципальных и частных дорог на усмотрение субъектов Российской Федерации.

В конце октября раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, который вносит изменения в ст. 3.16 («Неуплата за размещение транспортных средств на платной муниципальной парковке»). Согласно документу, за несвоевременную оплату муниципальной парковки предусмотрен штраф. Его размер не изменился и составил 2,5 тыс. руб.

Анар Зейналов