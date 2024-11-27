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«Вамин Татарстан» переименовали в «Юнимилк»

Компания «Вамин Татарстан» сменила название на «Юнимилк». Изменения в сведениях о юридическом лице были зарегистрированы 26 ноября, свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс».

ООО «Вамин Татарстан», основанное в 2014 году на базе обанкротившегося одноименного предприятия, принадлежит Минтимеру Мингазову, сыну бывшего владельца молочной компании Вагиза Мингазова.

Название «Юнимилк» связано с одноименной компанией, основанной в начале 2000-х предпринимателем Андреем Бесхмельницким. Под этим брендом выходила продукция «Простоквашино» и «Био Баланс». В 2010 году «Юнимилк» объединилась с французской компанией Danone, а по итогам сделки Danone получила контрольный пакет в объединённой компании «Danone-Юнимилк». В 2013 году компания стала называться только Danone.

По данным сервиса Rusprofile, компания «Вамин Татарстан» за 2023 год получила выручку в размере 8,2 млрд руб., при этом чистая прибыль составила 6,7 млн руб.

Анар Зейналов

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