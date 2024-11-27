Раис Татарстана передал Челнам 44 новых автобуса НЕФАЗ
Раис Татарстана Рустам Минниханов передал Набережным Челнам 44 новых автобуса НЕФАЗ. Об этом руководитель республики сообщил в своем Telegram-канале.
Раис Татарстана передал Челнам 44 новых автобуса НЕФАЗ
Фото: Telegram-канал Рустама Минниханова
«Уверен, что автобусы сделают передвижение по городу более удобным и быстрым»,— заявил Рустам Минниханов.
Каждый автобус может вместить более 100 пассажиров.
В 2023 году КамАЗ планировал поставить в Набережные Челны 24 новых автобуса. Сумма контракта составляла 300 млн руб.