Раис Татарстана Рустам Минниханов передал Набережным Челнам 44 новых автобуса НЕФАЗ. Об этом руководитель республики сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Раис Татарстана передал Челнам 44 новых автобуса НЕФАЗ

Фото: Telegram-канал Рустама Минниханова Раис Татарстана передал Челнам 44 новых автобуса НЕФАЗ

Фото: Telegram-канал Рустама Минниханова

«Уверен, что автобусы сделают передвижение по городу более удобным и быстрым»,— заявил Рустам Минниханов.

Каждый автобус может вместить более 100 пассажиров.

В 2023 году КамАЗ планировал поставить в Набережные Челны 24 новых автобуса. Сумма контракта составляла 300 млн руб.

Диана Соловьёва