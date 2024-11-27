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Раис Татарстана передал Челнам 44 новых автобуса НЕФАЗ

Раис Татарстана Рустам Минниханов передал Набережным Челнам 44 новых автобуса НЕФАЗ. Об этом руководитель республики сообщил в своем Telegram-канале.

Раис Татарстана передал Челнам 44 новых автобуса НЕФАЗ

Раис Татарстана передал Челнам 44 новых автобуса НЕФАЗ

Фото: Telegram-канал Рустама Минниханова

Раис Татарстана передал Челнам 44 новых автобуса НЕФАЗ

Фото: Telegram-канал Рустама Минниханова

«Уверен, что автобусы сделают передвижение по городу более удобным и быстрым»,— заявил Рустам Минниханов.

Каждый автобус может вместить более 100 пассажиров.

В 2023 году КамАЗ планировал поставить в Набережные Челны 24 новых автобуса. Сумма контракта составляла 300 млн руб.

Диана Соловьёва

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