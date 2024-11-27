В ходе расследования уголовного дела строительная компания «СК Экострой» погасила задолженность по налогам на сумму более 174 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане строительная фирма погасила долги по налогам на 174 млн рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Татарстане строительная фирма погасила долги по налогам на 174 млн рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2017–2019 годах руководство фирмы внесло в налоговые декларации ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с 6 контрагентами. Таким образом, строительная организация уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость. С учетом пени и штрафа ущерб составил более 174 млн руб.

В ходе расследования собрали доказательства причастности руководителя компании. Подозреваемый полностью погасил задолженность по налогам. Следователь принял решение прекратить уголовное дело, так как ущерб был возмещен.

По данным портала Rusprofile, компания «СК Экострой» с уставным капиталом 110 тыс. руб. занимается строительством жилых и нежилых зданий.

Диана Соловьёва