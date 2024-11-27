На стадионе «Тасма» в Казани завершен капитальный ремонт легкоатлетического манежа. В обновленных условиях будут тренироваться более 500 спортсменов, а также местные жители. Результаты работ оценил мэр Казани Ильсур Метшин, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В Казани завершен капремонт легкоатлетического манежа стадиона «Тасма» Фото: Пресс-служба мэрии Казани В Казани завершен капремонт легкоатлетического манежа стадиона «Тасма» Фото: Пресс-служба мэрии Казани В Казани завершен капремонт легкоатлетического манежа стадиона «Тасма» Фото: Пресс-служба мэрии Казани Следующая фотография 1 / 3 В Казани завершен капремонт легкоатлетического манежа стадиона «Тасма» Фото: Пресс-служба мэрии Казани В Казани завершен капремонт легкоатлетического манежа стадиона «Тасма» Фото: Пресс-служба мэрии Казани В Казани завершен капремонт легкоатлетического манежа стадиона «Тасма» Фото: Пресс-служба мэрии Казани

Легкоатлетический манеж стадиона «Тасма», построенный в 1959 году, прошел масштабное обновление. Здесь уложили современное покрытие тайваньского производства с высокой амортизацией и износостойкостью, нанесли разметку для беговых дорожек длиной 125 метров по международным стандартам, а также расширили прыжковую яму до 8 метров. Для прыжковой зоны использован специальный песок из Ульяновской области. Для стрелков из лука закупили пять новых луков.

В здании провели гидроизоляцию фундамента, утеплили цоколь, отремонтировали кровлю и заменили оконные блоки. Обновлены инженерные коммуникации, сантехнические системы, лестничные марши и входные группы. На прилегающей территории площадью 10 тысяч кв. м выполнено благоустройство.

На стадионе тренируются более 460 легкоатлетов и 93 стрелка из лука. Всего спортшкола насчитывает 1,6 тысячи воспитанников. В свободное от тренировок время манеж открыт для жителей Казани в рамках программы «Спорт — норма жизни».

В следующем году планируется обновление фасада здания. Проект, который разрабатывает Институт развития Казани, предполагает оформление фасада в едином стиле со всем стадионом.

Ранее сообщалось, что в Татарстане завершился ремонт 18 спортивных объектов на сумму 668,5 млн руб.

Анар Зейналов