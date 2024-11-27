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В Татарстане за неделю более 12,8 тыс. человек заболели ОРВИ и гриппом

В Татарстане за неделю с 18 по 24 ноября зарегистрировали более 12,8 тыс. случаев заболевания ОРВИ и гриппа. Об этом рассказала заместитель руководителя Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина на пресс-конференции.

В Татарстане за неделю более 12,8 тыс. человек заболели ОРВИ и гриппом

В Татарстане за неделю более 12,8 тыс. человек заболели ОРВИ и гриппом

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В Татарстане за неделю более 12,8 тыс. человек заболели ОРВИ и гриппом

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Любовь Авдонина уточнила, что за прошедшую неделю в Татарстане выявили только 8 случаев заболевания гриппом.

«Вирусы гриппа пока еще не активны»,— заявила замруководителя Роспотребнадзора республики.

Остальные случаи приходятся на вирусы негриппозной этиологии.

Уровень заболеваемости острыми вирусными инфекциями поднялся с 36-й недели (2–8 сентября). Сезонный подъем продолжался в течение 7 недель. С 42-й недели (14–20 октября) зафиксировали тенденцию к небольшому снижению заболеваний. Сейчас снижение составляет около 10%.

Любовь Авдонина заявила, что ситуация по гриппу и острым респираторным инфекциям стабильная. Уровень заболеваемости может подняться перед новогодними праздниками и после зимних каникул.

Диана Соловьёва

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