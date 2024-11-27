В международном аэропорту Казани на 8 часов 40 минут задерживается рейс из столицы Татарстана в Стамбул. Информация об этом появилась в онлайн-табло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В аэропорту Казани почти на 9 часов задерживается рейс в Стамбул

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В аэропорту Казани почти на 9 часов задерживается рейс в Стамбул

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Планировалось, что самолет в Стамбул отправится из Казани в 03:05. Рейс авиакомпании «Пегасус Эйрлайнз» задержали до 11:45. Согласно информации онлайн-табло, другие самолеты вылетают вовремя, некоторые с задержками от 22 до 36 минут.

«Татарская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейса»,— сообщили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Вчера сообщалось, что в аэропорту Казани задерживаются рейсы из-за сильного тумана.

Диана Соловьёва