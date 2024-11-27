РПЦ просит приравнять священников в зоне СВО в социальных правах к военным

Русская православная церковь (РПЦ) хочет урегулировать правовой статус духовенства, отправляющегося в зону специальной военной операции (СВО). Представители РПЦ рассказали «Ъ», что поправки к действующему законодательству поддержал президент Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Тема обсуждалась на Всемирном русском народном соборе. По информации «Ъ», традиционные конфессии могут получить исключительное право заключать соглашения с Минобороны и направлять представителей в войска. Предполагается, что будет установлен принцип двойного подчинения — священноначалию и военному руководству. Также возможен запрет на выдачу священникам оружия и боеприпасов.

Об изменениях и мнении экспертов — в материале «Ъ» «Священников повысят в звании».