Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

РПЦ просит приравнять священников в зоне СВО в социальных правах к военным

Русская православная церковь (РПЦ) хочет урегулировать правовой статус духовенства, отправляющегося в зону специальной военной операции (СВО). Представители РПЦ рассказали «Ъ», что поправки к действующему законодательству поддержал президент Владимир Путин.

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Тема обсуждалась на Всемирном русском народном соборе. По информации «Ъ», традиционные конфессии могут получить исключительное право заключать соглашения с Минобороны и направлять представителей в войска. Предполагается, что будет установлен принцип двойного подчинения — священноначалию и военному руководству. Также возможен запрет на выдачу священникам оружия и боеприпасов.

Об изменениях и мнении экспертов — в материале «Ъ» «Священников повысят в звании».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...