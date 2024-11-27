Глава ЕК пообещала продолжить курс на вытеснение из ЕС российских энергоресурсов
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый состав «правительства» Евросоюза, который должен быть утвержден сегодня, 27 ноября, продолжит вытеснение российских энергоресурсов, включая сжиженный природный газ (СПГ), с европейского рынка. Тем самым, по ее словам, ЕК хочет добиться снижения цен.
Урсула фон дер Ляйен
Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ
«Цены на энергию должны быть снижены. Над этим будет работать Дэн Йоргенсен (еврокомиссар по энергетике.—''Ъ''), основываясь на своем опыте. Необходимо снизить цены как для домохозяйств, так и для промышленности, инвестировать в "чистую" энергетику и найти альтернативу импорту СПГ из России»,— сказала Урсула фон дер Ляйен, представляя кандидатов в еврокомиссары перед голосованием в Европарламенте.
В планах нового состава Еврокомиссии — утверждение «Белой книги» ЕС по обороне в первые 100 дней работы. За описанную в ней военно-промышленную стратегию Евросоюза, укрепление обороны и увеличение расходов на эти цели будет отвечать Андрюс Кубилюс, назначенный на созданный в нынешнем году пост еврокомиссара по обороне.
Сегодня, 27 ноября, в Страсбурге пройдет заключительное голосование Европарламента по утверждению 27 еврокомиссаров Евросоюза, выполняющих роль министров, включая и главу Еврокомиссии. Перед этим Урсула фон дер Ляйен представит свою команду. Среди кандидатов — бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая назначена на пост главы европейской дипломатии. Она известна своей антироссийской позицией и выступает за поддержку Украины.
Подробнее о новом правительстве ЕС — в материале «Ъ» «Перед судом депутатов предстанут 27 европейских комиссаров».