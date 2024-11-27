Белгородского бизнесмена Геннадия Бобрицкого объявили в розыск

Белгородский предприниматель, владелец агрохолдинга «Приосколье» 63-летний Геннадий Бобрицкий объявлен в розыск. Это следует из базы данных МВД, однако в карточке не указано, по какому делу разыскивается бизнесмен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геннадий Бобрицкий в 2017 году

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Геннадий Бобрицкий в 2017 году

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее «Ъ» писал, что Геннадий Бобрицкий и его деловой партнер Владимир Тебекин были задержаны в начале июня 2023 года по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По версии следствия, в 2014 году по инициативе Геннадия Бобрицкого и Владимира Тебекина были проведены две незаконные сделки по отчуждению имущества компании ЗАО «Энергомаш» в пользу ООО «Индустрия». В результате администрации Белгородской области, которой принадлежало около половины акций компании «Энергомаш», был нанесен ущерб в размере 661 млн руб.

Предпринимателей заключили под стражу. В начале 2024 года Геннадия Бобрицкого перевели под домашний арест. Уголовное дело о присвоении и легализации преступного дохода (ч. 4 ст. 160 УК РФ и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) в отношении Геннадия Бобрицкого летом поступило на рассмотрение в Свердловский райсуд Белгорода. Однако суд вернул его в прокуратуру, поскольку увидел основания для объединения его с другим делом.

Владимир Тебекин продолжает находиться под стражей. В конце лета нынешнего года ему добавили обвинение в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ, максимальная санкция — 15 лет лишения свободы)..

Сергей Толмачев, Воронеж