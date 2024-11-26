Раскрытое убийство 25-летней давности в Казани, новый эпизод в деле Фаттахова и карантин в школах

В Казани задержали двоих подозреваемых в заказном убийстве предпринимателя, совершенном в 1999 году из-за финансового конфликта. По версии следствия, двое казанцев, отказавшись возвращать долг за автомобиль, наняли через группировку «Хади Такташ» исполнителей, которые застрелили бизнесмена. Предполагаемым заказчикам, один из которых был совладельцем транспортной компании, предъявлены обвинения.

Бывшему вице-премьеру Татарстана и главе Актанышского района Энгелю Фаттахову, занимавшему в 2016-2017 годах пост министра образования Татарстана, предъявлено новое обвинение в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он вынудил директора ООО «Чишма» передать имущество компании стоимостью более 128 млн руб. в распоряжение ООО «Агрофирма Чишма». Ранее Фаттахову были предъявлены обвинения в получении взяток от бизнесменов на сумму более 38 млн руб. Суд заключил его под стражу.

В Казани школу-интернат №4 закрыли на карантин из-за случая кори у ученицы. Также 20 классов в республике закрыли на разобщение из-за гриппа и ОРВИ. Кроме того, лицей №182 в «Салават Купере» и школа №135 Кировского района перешли на дистанционное обучение из-за внебольничной пневмонии. В лицее «Алгоритм» в Куюках один класс также перевели на онлайн-обучение. Из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом в Татарстане усилены утренние фильтры. С 1 сентября не прошли фильтр более 17 тыс. школьников.

27 ноября в некоторых домах трех районов Казани вода может окраситься в зеленый цвет из-за введения безвредного красителя «Уранин-А» в магистральные тепловоды от ТЭЦ-1 для выявления мест утечки теплоносителя.

В Татарстане комплекс спиртзавода Журавлева 1847 года постройки в селе Тимофеевка и здание торгового дома Муртазы-бая в Балтасях планируют признать объектами культурного наследия.

СИБУР инвестирует 3,5 млрд руб. в финальный этап реконструкции биологических очистных сооружений (БОС) в Нижнекамске, очищающих 20% городских и 80% промышленных сточных вод. После двух предыдущих этапов модернизации эффективность очистки воздуха повысилась до 96%, решена проблема запахов. На третьем этапе планируется модернизировать узел доочистки и обеззараживания стоков, автоматизировать процесс очистки и передачу данных в Росприроднадзор.

В 2024 году на строительство и реконструкцию дорог Татарстана было выделено 83 млрд руб., что на 1 млрд больше запланированного. Средства поступили из муниципального дорожного фонда (1,5 млрд), федерального (9 млрд) и регионального бюджетов. В Казани на восстановление дорог и дворов направлено свыше 31 млрд руб., а на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в республике — 8,37 млрд, отремонтировано 53 объекта. В Татарстане уложено 1,8 млн тонн асфальта и смесей на площади 5,4 млн квадратных метров.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела о заражении трех посетителей кафе «СушиШок» в селе Высокая Гора Татарстана кишечной палочкой. Причиной стало несоблюдение сотрудниками заведения санитарных норм. СУ СК по республике возбудило уголовное дело, деятельность кафе временно приостановлена.

Анар Зейналов