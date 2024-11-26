Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В деле Энгеля Фаттахова появился новый эпизод на 128 млн рублей

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбудило уголовное дело в отношении этого депутата Совета Актанышского муниципального района по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Об этом сообщил старший помощник главы СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий. Как сообщил источник «Ъ Волга-Урал», речь идет о новом эпизоде в деле бывшего министра образования и экс-главы Актанышского района Татарстана Энгеля Фаттахова.

В деле Энгеля Фаттахова появился новый эпизод на 128 млн руб.

В деле Энгеля Фаттахова появился новый эпизод на 128 млн руб.

Фото: Василий Александров, Коммерсантъ

В деле Энгеля Фаттахова появился новый эпизод на 128 млн руб.

Фото: Василий Александров, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2016–2017 годах, находясь на посту заместителя премьер-министра и министра образования и науки Республики Татарстан, действуя в сговоре с другими участниками, депутат вынудил директора ООО «Чишма» передать имущество своей компании, включая здания и специализированную технику, стоимость которой превышает 128 млн руб., в распоряжение ООО «Агрофирма Чишма». Данный пост в те годы занимал Энгель Фаттахов.

Ранее Энгелю Фаттахову были предъявлены обвинения в получении взяток от бизнесменов на сумму более 38 млн руб. В частности, в 2018–2020 годах одна из строительных компаний провела реконструкцию дома нарушителя за сумму свыше 21,8 млн руб. в обмен на содействие в заключении подрядных договоров и их своевременной оплате.

Суд по запросу следователя принял решение о мере пресечения в виде заключения под стражу для обвиняемого. Ведутся следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Влас Северин

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...