В деле Энгеля Фаттахова появился новый эпизод на 128 млн рублей

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбудило уголовное дело в отношении этого депутата Совета Актанышского муниципального района по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Об этом сообщил старший помощник главы СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий. Как сообщил источник «Ъ Волга-Урал», речь идет о новом эпизоде в деле бывшего министра образования и экс-главы Актанышского района Татарстана Энгеля Фаттахова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В деле Энгеля Фаттахова появился новый эпизод на 128 млн руб.

Фото: Василий Александров, Коммерсантъ В деле Энгеля Фаттахова появился новый эпизод на 128 млн руб.

Фото: Василий Александров, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2016–2017 годах, находясь на посту заместителя премьер-министра и министра образования и науки Республики Татарстан, действуя в сговоре с другими участниками, депутат вынудил директора ООО «Чишма» передать имущество своей компании, включая здания и специализированную технику, стоимость которой превышает 128 млн руб., в распоряжение ООО «Агрофирма Чишма». Данный пост в те годы занимал Энгель Фаттахов.

Ранее Энгелю Фаттахову были предъявлены обвинения в получении взяток от бизнесменов на сумму более 38 млн руб. В частности, в 2018–2020 годах одна из строительных компаний провела реконструкцию дома нарушителя за сумму свыше 21,8 млн руб. в обмен на содействие в заключении подрядных договоров и их своевременной оплате.

Суд по запросу следователя принял решение о мере пресечения в виде заключения под стражу для обвиняемого. Ведутся следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Влас Северин