В Татарстане комплекс спиртзавода Журавлева и здание торгового дома Муртазы-бая планируют признать объектами культурного наследия. Информация об этом появилась в документах на сайте антикоррупционной экспертизы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В Татарстане спиртзавод и торговый дом могут стать объектами культурного наследия Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия В Татарстане спиртзавод и торговый дом могут стать объектами культурного наследия Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Следующая фотография 1 / 2 В Татарстане спиртзавод и торговый дом могут стать объектами культурного наследия Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия В Татарстане спиртзавод и торговый дом могут стать объектами культурного наследия Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

Комплекс спиртзавода Журавлева расположен в Высокогорском районе, в селе Тимофеевка на ул. Профсоюзная, д. 4. Пятиэтажное здание построили в 1847 году. Владелец спиртзавода Иван Журавлев был купцом первой гильдии.

Торговый дом Муртазы бая располагается в Балтасях на ул. Ленина, д. 59. Владелец здания Муртаза Мулюков также имел валяльно-войлочную фабрику, гостиницы и торговые лавки.

Ранее стало известно, что в Казани планируют отреставрировать объект культурного наследия Дом Марко (Набокова).

Диана Соловьёва