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В Казани задержали двоих подозреваемых в заказном убийстве 25-летней давности

В Казани задержали двоих подозреваемых в убийстве предпринимателя, совершенном в 1999 году. По данным следствия, причиной преступления стал финансовый конфликт. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Республике Татарстан.

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Здание где располагается офис ООО «Автодор», сотрудника которого подозревают в заказном убийстве

Здание где располагается офис ООО «Автодор», сотрудника которого подозревают в заказном убийстве

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Офис ООО «Автодор», сотрудника которого подозревают в заказном убийстве

Офис ООО «Автодор», сотрудника которого подозревают в заказном убийстве

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

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Здание где располагается офис ООО «Автодор», сотрудника которого подозревают в заказном убийстве

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Офис ООО «Автодор», сотрудника которого подозревают в заказном убийстве

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

По версии следствия, в 1998 году двое жителей Казани отказались возвращать $8,5 тыс. за автомобиль, купленный у местного предпринимателя. Вместо этого они обратились к членам группировки «Хади Такташ». Один из лидеров ОПГ за $3 тыс. нанял исполнителей, которые 28 января 1999 года застрелили потерпевшего на улице Серова.

Как сообщил источник «Ъ Волга-Урал», исполнителями преступления стали Анатолий Новицкий и Ринат Фархутдинов, известный по кличке Ринтик. Жертвой преступления оказался Олег Палутин.

Кроме того, источник уточнил, что предполагаемые заказчики преступления — Вадим Сошников и Рафаиль Хамдеев. Им предъявлены обвинения в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Согласно данным сервиса Rusprofile, Вадим Сошников в январе 2018 года стал учредителем ООО «Автодор» совместно с Наталией Сошниковой и числился совладельцем компании до декабря 2019 года. Основной вид деятельности фирмы — грузовые автоперевозки. В 2023 году выручка компании составила 123 млн руб.

На момент совершения преступления установить виновных не удалось. Однако новые данные, полученные в ходе расследования, позволили следователям СК совместно с оперативниками МВД и ФСБ задержать подозреваемых. Суд избрал в отношении обоих фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия продолжаются.

Анар Зейналов

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