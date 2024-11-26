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СИБУР на этап реконструкции очистных сооружений Нижнекамска выделит 3,5 млрд рублей

Инвестиции СИБУРа на реализацию финального этапа реконструкции биологических очистных сооружений (БОС) составят 3,5 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

СИБУР на этап реконструкции очистных сооружений Нижнекамска выделит 3,5 млрд рублей

СИБУР на этап реконструкции очистных сооружений Нижнекамска выделит 3,5 млрд рублей

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

СИБУР на этап реконструкции очистных сооружений Нижнекамска выделит 3,5 млрд рублей

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Проект третьего этапа реконструкции БОС получил разрешение на строительство от Минстроя Татарстана. Работы также прошли общественные слушания. Сейчас идет выбор подрядчика.

БОС «Нижнекамскнефтехима» очищают 20% городских и 80% сточных вод промышленной зоны. С 2015 по 2019 год на сооружениях уже провели два этапа реконструкции. Сообщается, что после модернизации эффективность очистки воздуха повысилась до 96%. Также получилось решить проблему с запахами. На эти цели предприятие потратило 3,36 млрд руб.

На третьем этапе модернизируют узел доочистки и обеззараживания стоков. Это позволит повысить качество очистки. Также планируют построить новые здания и сооружения, установить фильтры. На узле очистки стоки проведут обеззараживание с помощью ультрафиолета.

«В результате реконструкции процесс очистки стоков будет полностью автоматизирован. Установленные датчики будут определять количество ненужных веществ, следить за давлением, температурой и уровнем жидкости. Система контроля будет оперативно, раз в 4 часа, в онлайн-режиме передавать данные в Росприроднадзор»,— сообщил руководитель управления по экологии «Нижнекамскнефтехима» Олег Гришаков.

Ранее стало известно, что СИБУР планирует направить 2,5 млрд руб. на третий этап модернизации биологических очистных сооружений Нижнекамска.

Вчера в Нижнекамске произошла авария на втором водоподъеме. Из-за этого в некоторых домах города не было воды. Планировалось, что давление холодной воды восстановят к 18:00.

Диана Соловьёва

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