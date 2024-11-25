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В Высокогорском районе временно закрыли кафе после заражений кишечной палочкой

В Высокогорском районе Татарстана временно приостановили деятельность кафе «СушиШок» после регистрации случаев заражения кишечной палочкой. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора республики.

Сотрудники управления ведомства провели расследование в отношении ИП Шахидова Р. С. Выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания. В кафе: не соблюдалась поточность технологических процессов, неудовлетворительное санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое состояние помещений.

Нарушения подтвердили результаты лабораторных исследований. В смывах с весов и ножа для роллов, с рук стажера, с продуктов обнаружили бактерии группы кишечной палочки.

На ИП составили протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности. Заведение опечатали.

Суд приостановил деятельность кафе «СушиШок» на 30 суток.

Диана Соловьёва

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