Завтра в домах трех районов Казани вода может стать зеленой

Завтра в ряде домов Вахитовского, Приволжского и Советского районов Казани вода может окраситься в зеленый цвет. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы Татарстана.

Изменение цвета воды будет связано с введением красителя «Уранин-А» в воду магистральных тепловодов от теплоэлектроцентрали-1. Специалисты тепловых сетей определят места утечки теплоносителя. Если вы обнаружили воду зеленого цвета, то нужно обратиться в диспетчерскую службу.

Сообщается, что «Уранин-А» разрешен для использования Роспотребнадзором как индикатор утечки. Он безвреден для местных жителей и окружающей среды.

Диана Соловьёва