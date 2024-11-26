В 2024 году на строительство и реконструкцию дорог Татарстана выделили 83 млрд рублей

В текущем году в Татарстане на программу дорожных работ направили 83 млрд руб., планируемые затраты увеличились на 1 млрд руб. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов на брифинге в Кабинете министров республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2024 году на строительство и реконструкцию дорог Татарстана выделили 83 млрд руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В 2024 году на строительство и реконструкцию дорог Татарстана выделили 83 млрд руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В начале ноября заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Артем Чукин сообщал, что в текущем году на дороги Татарстана планируют выделить 82 млрд руб., отметив, что конечная сумма может увеличиться.

Из общей суммы 1,5 млрд поступили из муниципального дорожного фонда, 9 млрд — из федерального бюджета, а остальная часть финансирования обеспечена средствами регионального бюджета.

В текущем году на восстановление дорог и дворов в Казани выделили свыше 31 млрд руб., а на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории всей республики — 8,37 млрд. Всего в рамках нацпроекта было отремонтировано 53 объекта.

Начальник Федерального управления автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства Илдар Мингазов отметил, что в Татарстане в 2024 году было уложено 1,8 млн тонн асфальта и смесей на площади 5,4 млн квадратных метров в целом.

Влас Северин