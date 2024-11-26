Россия вновь не получила место в исполсовете Организации по запрещению химоружия

По итогам голосования России не удалось получить место в исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на 2025–2027 годы. Два места от восточноевропейской группы достались Чехии и Северной Македонии. До мая 2024 года Россия неизменно входила в состав совета.

Председатель 29-й Конференции государств—участников ОЗХО в Гааге Алмир Шахович сообщил, что Северная Македония и Чехия получили 86 и 128 голосов соответственно, а Россия — 56. «Сложившаяся ситуация вокруг участия в исполсовете ОЗХО — наглядное подтверждение кризиса, в который скатывается наша организация»,— заявил постпред РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин (цитата по «РИА Новости»).

По словам господина Тарабрина, совет должен формироваться с учетом справедливого географического распределения, значительности химической промышленности, политического интереса и интереса безопасности. Лишение места России он связал с политическими мотивами. «На долю России приходится практически 37% всех объявленных и подлежащих инспекциям со стороны ОЗХО объектов в Восточной Европе. В этом отношении Россия — безусловный лидер в регионе»,— отметил он.

Исполнительный совет ОЗХО — руководящий орган организации, в его задачи входят надзор за деятельностью технического секретариата и содействие соблюдению Конвенции о запрещении химического оружия. Он состоит из 41 государства-члена, каждый из которых поочередно избирается голосованием сроком на два года. Традиционно Россия входила в исполнительный совет как член восточноевропейской группы с наиболее значительной химической промышленностью региона, однако в результате голосования в ноябре 2023 года потеряла свое место.

О спорах в первый день конференции — в материале «Ъ» «В Гааге так и не возникло химии».