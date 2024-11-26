На Химмаше потушили пожар на площадке для утилизации вторсырья

В Екатеринбурге на ул. Черняховского произошло возгорание на площадке для утилизации вторсырья, сообщили в МЧС Свердловской области. В настоящее время открытое горение ликвидировано, пожарные проводят проливку места возгорания.

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Пожарные установили, что на площади 70 кв. м горел мусор и бочки из-под лакокрасочных изделий, полигон является санкционированным. Тушением занимаются 17 человек и пять единиц спецтехники. В причинах пожара будут разбираться пожарные дознаватели.

Напомним, за 24 ноября в Свердловской области потушили 20 техногенных пожаров, спасли шесть человек, один погиб, еще двое пострадали. В частности, пожары произошли в Екатеринбурге, Краснотурьинске и Гагарке.

Ирина Пичурина