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В Свердловской области за сутки потушили 20 пожаров по вине человека

В Свердловской области за сутки потушили 20 техногенных пожаров, сообщили в пресс-службе МЧС Свердловской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Девять возгораний произошли в жилом секторе, из пожаров спасли шесть человек. Один человек погиб, еще двое пострадали.

В Екатеринбурге в пер. Сухумском загорелись вещи в квартире на площади 15 кв. м. Причиной пожара стало курение в квартире, хозяин погиб. На ликвидацию пожара потребовалось 30 минут, в тушении участвовали восемь человек и три единицы техники.

В Краснотурьинске загорелся склад площадью 63 кв. м, на котором хранился опил. Пожар потушили за 35 минут, работали семь пожарных и две единицы техники. Еще одно возгорание произошло в Ильинском на ул. Первомайской. Там загорелись баня и надворные постройки на площади 36 кв. м. С огнем боролись 11 человек личного состава и три единицы техники.

В Гагарке, в СНТ «Медник» загорелся садовый дом. Площадь возгорания составила 40 кв. м. Пожар тушили 22 минуты, на него выехали девять человек и три единицы спецтехники.

Ранее в Верхней Пышме на ул. Некрасова загорелись два частных дома. Площадь возгорания составила 250 кв. м.

Анна Капустина

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