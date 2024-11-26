КНДР демонтирует линии электропередачи на границе с Южной Кореей

КНДР демонтирует линии электропередачи (ЛЭП), ведущие в закрытый Кэсонский промышленный парк в северокорейском приграничном городе Кэсон. Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военных.

По данным Сеула, солдаты Корейской народной армии начали работы с 24 ноября и уже демонтировали ЛЭП на некоторых участках между опорами вдоль дороги Кёнисон. Власти Южной Кореи ожидают, что КНДР проведет демонтаж опор ЛЭП, которые не работают с июня 2020 года, когда подачу электроэнергии прекратили после подрыва межкорейского офиса связи в Кэсоне.

Как уточняет агентство, линии электропередачи были построены южнокорейской стороной. В общей сложности установлено 48 башенных опор для подачи электричества в промышленный комплекс, 15 из них — на территории КНДР.

Северную и Южную Корею разделяет демилитаризованная зона шириной 4 км. В начале года КНДР установила мины и демонтировала освещение со своей стороны границы. В октябре северокорейские власти объявили о планах заблокировать транспортное сообщение с южной частью Корейского полуострова и построить новые оборонительные сооружения в приграничных районах.

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