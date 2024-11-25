Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главные новости за 25 ноября. Сочи

Волго-Донская транспортная прокуратура проведет проверку после возгорания самолета, прибывшего из Сочи, в аэропорту Анталии. В ходе посадки самолета, следовавшего из Сочи, произошло возгорание. Все пассажиры и члены экипажа не пострадали. По решению пилота участников инцидента эвакуировали по надувным трапам.

Пассажиры рейса авиакомпании «Азимут», самолет которого загорелся при посадке в Анталье, намерены подать коллективный иск на перевозчика.

В середине декабря планируется возобновление паромного сообщения между Сочи и турецким городом Трабзон. Судно начнет курсировать впервые спустя 13 лет.

Западное межрегиональное СУ на транспорте СКР возбудило уголовное дело по факту возгорания самолета, выполнявшего рейс из Сочи в Анталью. Следователи усмотрели в случившемся признаки нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

Авиакомпания «Азимут» выплатит пассажирам рейса Сочи — Анталья по 100 тыс. руб. Для этого им необходимо будет заполнить заявление и подать документы.

Краснодарский край во главе с Сочи, Крым и Ростовская область по загрузке гостиниц и апартаментов на 35% опережают Северо-Западный федеральный округ, включая Санкт-Петербург. В то же время доля бронирования сервисных апартаментов в сравнении с классическими гостиницами в России продолжает расти на 8 п. п. за три года.

В понедельник, 25 ноября, источник сообщил «Известиям», что в отношении сочинского бизнесмена Рубена Татуляна возбудили уголовное дело об организации преступного сообщества. Господин Татулян, по версии следствия, в 1998 году создал преступное сообщество, целью которого были вымогательства, хищения и физическое устранение лиц.

В Сочи подготовили проекты для благоустройства четырех новых территорий, которые получили положительное заключение Госэкспертизы. В планах — участие в конкурсных отборах для определения источников финансирования.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...