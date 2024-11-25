Главные новости за 25 ноября. Сочи

Волго-Донская транспортная прокуратура проведет проверку после возгорания самолета, прибывшего из Сочи, в аэропорту Анталии. В ходе посадки самолета, следовавшего из Сочи, произошло возгорание. Все пассажиры и члены экипажа не пострадали. По решению пилота участников инцидента эвакуировали по надувным трапам.

Пассажиры рейса авиакомпании «Азимут», самолет которого загорелся при посадке в Анталье, намерены подать коллективный иск на перевозчика.

В середине декабря планируется возобновление паромного сообщения между Сочи и турецким городом Трабзон. Судно начнет курсировать впервые спустя 13 лет.

Западное межрегиональное СУ на транспорте СКР возбудило уголовное дело по факту возгорания самолета, выполнявшего рейс из Сочи в Анталью. Следователи усмотрели в случившемся признаки нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

Авиакомпания «Азимут» выплатит пассажирам рейса Сочи — Анталья по 100 тыс. руб. Для этого им необходимо будет заполнить заявление и подать документы.

Краснодарский край во главе с Сочи, Крым и Ростовская область по загрузке гостиниц и апартаментов на 35% опережают Северо-Западный федеральный округ, включая Санкт-Петербург. В то же время доля бронирования сервисных апартаментов в сравнении с классическими гостиницами в России продолжает расти на 8 п. п. за три года.

В понедельник, 25 ноября, источник сообщил «Известиям», что в отношении сочинского бизнесмена Рубена Татуляна возбудили уголовное дело об организации преступного сообщества. Господин Татулян, по версии следствия, в 1998 году создал преступное сообщество, целью которого были вымогательства, хищения и физическое устранение лиц.

В Сочи подготовили проекты для благоустройства четырех новых территорий, которые получили положительное заключение Госэкспертизы. В планах — участие в конкурсных отборах для определения источников финансирования.