На Юге России загрузка гостиниц и апартаментов оказалась на 35% выше, чем в СЗФО

Краснодарский край во главе с Сочи, Крым и Ростовская область по загрузке гостиниц и апартаментов на 35% опережают Северо-Западный федеральный округ, включая Санкт-Петербург. В то же время доля бронирования сервисных апартаментов в сравнении с классическими гостиницами в России продолжает расти на 8 п. п. за три года, говорится в исследовании Mantera Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По словам аналитиков, несмотря на то, что курорты СЗФО в 2024 году приняли на 1 млн больше туристов, чем в ЮФО, на Юге смогли опередить Санкт-Петербург и соседние области по загрузке гостиничного фонда. В целом по стране в гостиницах и апарт-комплексах остановились 65 млн человек, что на 10% превышает прошлогодние показатели. Лидерами по загрузке гостиничного фонда стали ЦФО (19,9 млн человек), ЮФО (12,2 млн) и СКФО (9,1 млн).

Руководитель департамента по продаже недвижимости Mantera Group Ольга Гернер отметила, что для Санкт-Петербурга характерна большая доля делового туризма. Зачастую такие поездки предполагают однодневные командировки без необходимости бронирования гостиницы. В Сочи же, на который приходится треть всех турпоездок в ЮФО, чаще ездят отдыхать и восстанавливать здоровье, из-за чего средняя продолжительность отдыха на курорте составляет около четырех-пяти дней. Также, по словам госпожи Гернер, динамично растущий туристический поток в Сочи способствует высокому уровню заполняемости гостиниц и апарт-отелей. Номерной фонд на курорте загружен в среднем на 75-80%, в Санкт-Петербурге – на 48-50%.

Вячеслав Рыжков