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В отношении сочинского бизнесмена возбудили уголовное дело об организации ОПГ

В понедельник, 25 ноября, источник сообщил «Известиям», что в отношении сочинского бизнесмена Рубена Татуляна возбудили уголовное дело об организации преступного сообщества. Господин Татулян, по версии следствия, в 1998 году создал преступное сообщество, целью которого были вымогательства, хищения и физическое устранение лиц. К управлению группировкой привлекли Андроника Мумджяна и еще несколько человек, каждый из которых имел свою роль в организации.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сейчас фигурант уголовного дела находится в розыске. В сентябре 2023 года в его доме в Сочи провели обыски по делу о многомиллиардных хищениях в сфере землепользования, связанных с подозрением в мошенничестве при строительстве торговых центров и жилых комплексов. Позднее МВД объявило господина Татуляна в розыск по статье УК РФ.

В сентябре этого года сестру Рубена Татуляна Анжелу Селюкову лишили депутатских полномочий в городском собрании Сочи из-за утраты доверия в связи с предоставлением недостоверных сведений о доходах и имуществе. Специалисты установили, что она скрыла получение 9 млн долларов за продажу акций пансионата в 2020–2021 годах и не сообщила о занижении на 5,5 млн руб. дохода от продажи автомобиля Bentley.

Мария Удовик

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