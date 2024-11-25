Проекты благоустройства четырех локаций в Сочи получили одобрение Госэкспертизы

В Сочи подготовили проекты для благоустройства четырех новых территорий, которые получили положительное заключение Госэкспертизы. В планах — участие в конкурсных отборах для определения источников финансирования, что позволит улучшить условия отдыха на улицах Чекменева и Котельной, а также в микрорайонах Головинка и Благодать, сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

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За шесть лет в Сочи обновили более 20 парков, скверов, набережных, дворов, улиц по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. Дальнейшие шаги по благоустройству мэр курорта Андрей Прошунин обсудил на недавнем совещании под руководством губернатора Вениамина Кондратьева.

С поддержкой федерального центра и губернатора в Сочи создают новые пространства для совместного времяпрепровождения горожан и туристов. Проект формирования комфортной городской среды продлили до 2030 года. В следующем году планируют разработать проекты для пяти новых локаций, их выбрали на основе голосования жителей города, с учетом их пожеланий по наполнению и дизайну.

Мария Удовик