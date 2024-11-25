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Суд на Урале не стал арестовывать экс-священника по подозрению в домогательствах

Октябрьский районный суд Екатеринбурга не стал арестовывать бывшего священника Екатеринбургской епархии Даниила Сидорова, обвиняемого по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 132 УК РФ ( покушение на насильственные действия сексуального характера). В отношении него избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Фото: Николай Алексеев

Фото: Николай Алексеев

По версии следствия, он домогался до 19-летней девушки в центре Екатеринбурга у дома по ул. Куйбышева. Пострадавшая 19-летння девушка рассказала порталу Е1, что Даниил Сидоров напал на нее, когда она возвращалась домой после концерта. «Я била его локтем в пах. Мама услышала в трубку мои крики и бегом выбежала на улицу. Наверное, он увидел ее, потому что отпустил меня и убежал»,— рассказала порталу потерпевшая.

Информация о бывшем священнослужителе удалена с официального сайта епархии. «Сегодня по решению Церковного суда Екатеринбургской епархии иерей Даниил Сидоров запрещен в священнослужении и выведен за штат епархии», — сообщили «Ъ-Урал» в Екатеринбургской епархии.

О Даниле Сидорове известно, что он родом из Тюмени. С 2020 года занимал должность секретаря-референта Митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга). Даниил Сидоров женат, есть ребенок.

Мария Шараева

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