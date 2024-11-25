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Церковный суд в Екатеринбурге запретил в служении иерея после данных о нападении

Церковный суд Екатеринбургской епархии запретил в священнослужении и вывел за штат епархии иерея Даниила Сидорова, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе епархии. Сегодня, 25 ноября, ему изберут меру пресечения в Октябрьском районном суде.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По данным портала Е1, священник обвиняется в нападении на девушку возле ее подъезда. Сообщается, что он держал пострадавшую за волосы и домогался до нее.

Ранее свердловский СК завершил расследование дела о домогательствах иностранного студента из Йемена. В общей сложности пострадавшими стали десять человек, в том числе шесть детей, которым на тот момент было от четырех до 17 лет.

Анна Капустина

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