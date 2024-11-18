Свердловский СК расследовал дело иностранного студента о домогательствах к детям

СКР Свердловской области завершил расследование в отношении 22-летнего студента УГМУ Каида Рами Салех Яхья из Йемена, которого подозревают в совершении преступлений по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и распространение порнографии в интернете), ч.ч. 1, 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении двух и более несовершеннолетних, в том числе не достигших 14-летнего возраста). Как сообщили в пресс-службе ведомства, за совершение преступление предусмотрено до 20 лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, подозреваемый совершил преступления в период 2021-2023 годов. В октябре 2021 он создал порнографический материал, а затем распространил его в социальных сетях. Насильственные действия сексуального характера в отношении детей он совершал с июля по октябрь 2023 года. В общей сложности пострадавшими стали десять человек, в том числе шесть детей, которым на тот момент было от четырех до 17 лет. В ряде случаев, как утверждает следствие, подозреваемый совершил преступления, когда дети шли вместе со своими мамами.

Насильственные действия фигурант, по версии следствия, совершал на улице либо в подъездах жилых домов. Так, следствие утверждает, что в одном из эпизодов подозреваемый заметил жертву, когда ехал на велосипеде, подъехал к ней сзади и совершил преступные действия по отношению к ней.

Фигуранта задержали 18 октября 2023 года, установить его причастность удалось с помощью камер видеонаблюдения. Следователи провели досмотр предметов и мест происшествия, опрос свидетелей, очные ставки. Судебная экспертиза установила вменяемость фигуранта. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

«Задержанный, будучи доставленным в подразделение МВД, сразу же раскаялся в содеянном и стал уверять стражей порядка, что больше так вести себя никогда не будет. Наработанные материалы полицейские передали по подследственности нашим коллегам из регионального СКР, которые возбудили уголовное дело и довели его расследование до направления в суд»,— рассказал руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

Напомним, Каида Рами Салех Яхь задержали после жалобы 17-летней школьницы, которая заявила, что студент потрогал ее за ягодицы, когда она шла на занятия. Заявления на него написали еще пять девушек.

Анна Капустина