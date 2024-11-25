ВАРПЭ: вылов лососевых в России упал до минимума с 2005 года

По состоянию на 19 ноября вылов лососевых в России «едва ли достиг» 235,4 тыс. т, сообщила Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ). Результат стал худшим за последние почти 20 лет — с 2005 года. В ВАРПЭ напомнили, что до завершения сезона осталось меньше недели и активный лов уже не идет.

За всю историю наблюдений Россия установила два рекорда по вылову лососевых — 609 тыс. т в 2023 году и почти 685 тыс. т в 2018 году. Однако ученые прогнозируют, что в ближайшие пять-семь лет «не стоит ждать рекордных уловов», отметили в ВАРПЭ. По данным ассоциации, низкие уловы также совпали со «скачком издержек» лососевых предприятий.

«Все добытчики лосося работают на кредитных деньгах, затраты на обслуживание банковских займов увеличились более чем в 2 раза к прошлому году. В целом за пять лет себестоимость продукции по всей цепочке добавленной стоимости выросла более чем в 1,5 раза... Это прямо влияет на стоимость продукции»,— сказано в пресс-релизе.

Росрыболовство прогнозировало, что по итогам 2024 года вылов лососевых составит около 250–260 тыс. т. За десять месяцев 2024-го было произведено 10 тыс. т натуральной лососевой икры, что почти втрое меньше в годовом выражении. Рост цен и снижение предложения красной икры из-за трехкратного падения вылова горбуши привели к сокращению спроса на нее.

Подробности — в публикации «Ъ» «Икра осталась незамеченной».