В Верхней Пышме пожарные начали тушить пожар в двух частных домах
В Верхней Пышме (Свердловская область) по ул. Некрасова загорелись два частных дома. В 17:41 было ликвидировано открытое горение, сообщили в МЧС Свердловской области.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в пожарную охрану днем 24 ноября. На площади 250 кв. м загорелись два частных дома, баня и надворные постройки. Информации о пострадавших не поступало.
Тушение осложнялось тем, что была угроза распространения пожара на соседние постройки, и тем, что водоисточники находились далеко от места пожара.
В 17:13 пожарным удалось локализовать возгорание, а в 17:41 — ликвидировать открытое горение. На месте продолжают работать 29 специалистов и восемь единиц техники. Пожарные разбирают и проливают сгоревшие конструкции.