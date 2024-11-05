В Челябинске в парке Гагарина построят каток за 58 млн рублей

Парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина объявил закупку на установку стационарного сезонного ледового катка. Начальная цена контракта — 57,8 млн руб., указано на сайте госзакупок.

Каток расположится около улицы Коммуны, рядом с главным входом в парк. Его площадь составит 2,8 тыс. кв. м. Форма объекта будет соответствовать вытянутому прямоугольнику. Заявиться для участия в конкурсе можно до 18 ноября. После заключения контракта у подрядчика будет 35 дней на выполнение работ.

Как отметил в личном telegram-канале временно исполняющий обязанности мэра Челябинска Алексей Лошкин, кататься на коньках можно будет и при небольших плюсовых температурах.

Виталина Ярховска