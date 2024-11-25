К атеизму склонны жители СЗФО и УФО

Большинство россиян считают себя верующими людьми: принадлежность к религиозной конфессии декларируют 66% опрошенных. Еще 31% опрошенных не считают себя верующими людьми, а 3% затруднились с ответом. Таковы результаты опроса, проведенного Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ «Высшая школа экономики», переданного в распоряжение “Ъ”. Опрос был проведен в 2024 году; социологи побеседовали с 2011 совершеннолетними гражданами из разных регионов. Большинство респондентов отнесли себя к православным (56%), еще 1% — к другим ветвям христианства, 6% — к мусульманам. Буддийского или иудейского вероисповедания придерживается около 1% опрошенных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Исследователи обратили внимание, что отношение к религии коррелирует с местом проживания опрошенных. Так, больше всего атеистов обнаружилось среди жителей Северо-Западного и Уральского федерального округов (42% и 47%). Северо-Кавказский федеральный округ — единственный, где мусульманское вероисповедание (46% последователей) преобладает над православным (37%), а доля нерелигиозных граждан там минимальна — 11%. Также атеистов больше среди мужчин — 38% против 26% у женщин. Среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет не считают себя верующими 49%.

При этом верующие россияне охотнее занимаются благотворительностью. Доля жертвователей колеблется от 41% среди нерелигиозных опрошенных и 45% среди тех, для кого религия «совершенно не важна», до 61% из тех, кто отводит религии «очень важное место» в своей жизни. Чаще всего верующие россияне жертвуют больным детям (21%), пожилым людям (13%), животным (10%).

Павел Коробов