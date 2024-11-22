Все на карты

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«НМ-Тех» запускает производство микросхем для сим-карт и паспортов
Зеленоградское предприятие «НМ-Тех» с 2025 года начнет четыре новых проекта по производству чипов для сим-карт, токенов электронных подписей, банковских и транспортных карт, а также загранпаспортов. В компании рассчитывают, что совокупная прибыль от реализации продукции может превысить 3 трлн руб. уже до 2030 года. Участники рынка называют цели достижимыми с учетом обсуждаемых требований для операторов связи и банков с 2026 года использовать только российские чипы.
Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ
“Ъ” обнаружил на сайте подмосковного завода «НМ-Тех» описание четырех новых проектов: серийное производство микросхем для USB-токенов с поддержкой электронной подписи объемом реализации почти 3 трлн руб. Стадия научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и подготовка к производству начнутся в 2028 году, реализация планируется в 2030 году.
Также заявлено производство микросхем для UHF-меток на 4,8 млрд руб., используемых в транспортных и других картах (НИОКР и подготовка в 2025 году, реализация в 2027 году) и U-чип-микросхем (в том числе для загранпаспортов) на 3,9 млрд руб. (НИОКР в 2027 году, реализация в 2029 году), а также защищенных микросхем для сим-карт «идентификации в сетях связи» и M2M-чипов (используются в IoT) на 7,3 млрд руб. (НИОКР в 2026 году, реализация в 2028 году). Как сказано на сайте компании, все проекты имеют экспортный потенциал совокупно в $1,5 млн.
В «НМ-Тех» не ответили “Ъ”. Однако источник, близкий к компании, пояснил, что на данный момент эти проекты гражданской микроэлектроники «делают первые шаги», какие-либо прогнозы преждевременны, как и оценка инвестиций. В Минпромторге на вопрос, выделяло ли государство средства под эти НИОКР, сообщили, что «по распоряжению правительства объем финансирования отнесен к служебной информации».
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «НМ-Тех» зарегистрировано в мае 2019 года, владельцы скрыты. В 2022 году ГК «Элемент» подписала соглашение с «НМ-Тех» для отладки на предприятии «Ангстрем-Т» (перешло во владение «НМ-Тех») производства чипов для паспортов и банковских карт (см. “Ъ” от 4 октября 2022 года). Выручка ООО в 2023 году составила 231 млн руб. с чистым убытком 3,3 млрд руб. В начале августа «НМ-Тех» зарегистрировал два патента на топологию микросхем сим-карт и UHF-меток. Также в середине этого года компания увеличила уставный капитал почти в два раза, до 238 млрд руб.
Как объяснил “Ъ” директор Консорциума российских разработчиков систем хранения данных (РосСХД) Олег Изумрудов, принадлежащий «НМ-Тех» завод «Ангстрем-Т» выпускал всю перечисленную продукцию до 2022 года, однако из-за санкций «массовое производство было отложено». В Минпромторге добавили, что старт производства компонентов на «НМ-Тех» связан с требованием локализации выпуска банковских карт, сим-карт, пропусков и т. д. в 2026 году. Ранее об этом сообщали «Ведомости» со ссылкой на соответствующий проект постановления, соразработчиком которого был «НМ-Тех». В декабре 2023 года “Ъ” писал, что выпуск сим-карт для IoT-устройств планируется начать в 2024 году на заводе «Микрон» (ГК «Элемент»), а также наладить выпуск на «НМ-Тех». В «Элементе» отказались от комментариев.
С начала 2022 года стоимость пластика для сим-карт растет, поделился собеседник на телеком-рынке, это отражается на конечной их стоимости. По его словам, сейчас основной объем чипов для российских карт поставляется из Китая, но тестовые партии заказываются и у российских поставщиков, «но есть риск, что российские предприятия обеспечат весь спрос». Ежегодный оборот сим-карт в России оценивается в 100–150 млн штук.
Развитие производства этих чипов позволит сделать рынок более конкурентным и снизить зависимость от импортных поставок, говорят в «МегаФоне». Однако при принятии решения о выборе поставщика для компании важны соответствие продукции техническим требованиям и финансовые условия поставок. В «Вымпелкоме», t2 и МТС отказались от комментариев.
По оценке Олега Изумрудова, ожидания «НМ-Тех» от реализации проектов выполнимы, так как в РФ до сих пор есть потребность в компонентах, а до начала военной операции главным поставщиком чипов была нидерландская NXP Semiconductors. Среди потенциальных стран для экспорта он назвал страны «под санкционном давленым» и страны Глобального Юга. Однако он добавил, что российские сим-карты, метки и USB-токены в первое время будут «дороже китайских аналогов», но с ростом производства и развития экспорта разница в цене будет нивелироваться.
Микроэлектронику поддержали в кредит
Правила игры
Правительство из резервного фонда выделило на программу льготного кредитования производителей российской электроники 18,5 млрд руб., следует из распоряжения премьера Михаила Мишустина от 21 ноября. Выделение средств позволит «продолжить субсидирование ранее выданных льготных кредитов по ставке до 5% годовых, укрепить финансовую стабильность отрасли и нарастить выпуск высокотехнологичной продукции», говорится в сообщении на сайте кабмина. Максимальный размер кредита составляет 100 млрд руб., срок действия кредитного договора — до пяти лет, уточняют в сообщении.
В марте 2022 года правительство приняло постановление №407, которое предполагает, что разработчики базовых станций, компьютеров, смартфонов и другой техники могут воспользоваться льготными кредитами, которые выдают 13 банков, включая Альфа-банк, ВТБ, Газпромбанк и др., по ставке 1–5% годовых. В ноябре 2022 года “Ъ” сообщал, что банки перестали выдавать льготные кредиты в рамках постановления и вернули ставки на рыночные показатели 15–20% из-за исчерпания средств на субсидирование (см. “Ъ” от 3 ноября 2023 года). В марте 2024 года Минцифры пыталось возобновить работу механизма. Источники “Ъ” сообщали, что министерство рассчитывало получить средства из так называемого налога на выход — добровольного платежа зарубежных инвесторов при продаже бизнеса в России, а на продолжение льготного кредитования планировало получить 19 млрд руб. на 2024 год (см. “Ъ” от 5 марта).