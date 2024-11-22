Все на карты

Зеленоградское предприятие «НМ-Тех» с 2025 года начнет четыре новых проекта по производству чипов для сим-карт, токенов электронных подписей, банковских и транспортных карт, а также загранпаспортов. В компании рассчитывают, что совокупная прибыль от реализации продукции может превысить 3 трлн руб. уже до 2030 года. Участники рынка называют цели достижимыми с учетом обсуждаемых требований для операторов связи и банков с 2026 года использовать только российские чипы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

“Ъ” обнаружил на сайте подмосковного завода «НМ-Тех» описание четырех новых проектов: серийное производство микросхем для USB-токенов с поддержкой электронной подписи объемом реализации почти 3 трлн руб. Стадия научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и подготовка к производству начнутся в 2028 году, реализация планируется в 2030 году.

Также заявлено производство микросхем для UHF-меток на 4,8 млрд руб., используемых в транспортных и других картах (НИОКР и подготовка в 2025 году, реализация в 2027 году) и U-чип-микросхем (в том числе для загранпаспортов) на 3,9 млрд руб. (НИОКР в 2027 году, реализация в 2029 году), а также защищенных микросхем для сим-карт «идентификации в сетях связи» и M2M-чипов (используются в IoT) на 7,3 млрд руб. (НИОКР в 2026 году, реализация в 2028 году). Как сказано на сайте компании, все проекты имеют экспортный потенциал совокупно в $1,5 млн.

В «НМ-Тех» не ответили “Ъ”. Однако источник, близкий к компании, пояснил, что на данный момент эти проекты гражданской микроэлектроники «делают первые шаги», какие-либо прогнозы преждевременны, как и оценка инвестиций. В Минпромторге на вопрос, выделяло ли государство средства под эти НИОКР, сообщили, что «по распоряжению правительства объем финансирования отнесен к служебной информации».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «НМ-Тех» зарегистрировано в мае 2019 года, владельцы скрыты. В 2022 году ГК «Элемент» подписала соглашение с «НМ-Тех» для отладки на предприятии «Ангстрем-Т» (перешло во владение «НМ-Тех») производства чипов для паспортов и банковских карт (см. “Ъ” от 4 октября 2022 года). Выручка ООО в 2023 году составила 231 млн руб. с чистым убытком 3,3 млрд руб. В начале августа «НМ-Тех» зарегистрировал два патента на топологию микросхем сим-карт и UHF-меток. Также в середине этого года компания увеличила уставный капитал почти в два раза, до 238 млрд руб.

Как объяснил “Ъ” директор Консорциума российских разработчиков систем хранения данных (РосСХД) Олег Изумрудов, принадлежащий «НМ-Тех» завод «Ангстрем-Т» выпускал всю перечисленную продукцию до 2022 года, однако из-за санкций «массовое производство было отложено». В Минпромторге добавили, что старт производства компонентов на «НМ-Тех» связан с требованием локализации выпуска банковских карт, сим-карт, пропусков и т. д. в 2026 году. Ранее об этом сообщали «Ведомости» со ссылкой на соответствующий проект постановления, соразработчиком которого был «НМ-Тех». В декабре 2023 года “Ъ” писал, что выпуск сим-карт для IoT-устройств планируется начать в 2024 году на заводе «Микрон» (ГК «Элемент»), а также наладить выпуск на «НМ-Тех». В «Элементе» отказались от комментариев.

С начала 2022 года стоимость пластика для сим-карт растет, поделился собеседник на телеком-рынке, это отражается на конечной их стоимости. По его словам, сейчас основной объем чипов для российских карт поставляется из Китая, но тестовые партии заказываются и у российских поставщиков, «но есть риск, что российские предприятия обеспечат весь спрос». Ежегодный оборот сим-карт в России оценивается в 100–150 млн штук.

Развитие производства этих чипов позволит сделать рынок более конкурентным и снизить зависимость от импортных поставок, говорят в «МегаФоне». Однако при принятии решения о выборе поставщика для компании важны соответствие продукции техническим требованиям и финансовые условия поставок. В «Вымпелкоме», t2 и МТС отказались от комментариев.

По оценке Олега Изумрудова, ожидания «НМ-Тех» от реализации проектов выполнимы, так как в РФ до сих пор есть потребность в компонентах, а до начала военной операции главным поставщиком чипов была нидерландская NXP Semiconductors. Среди потенциальных стран для экспорта он назвал страны «под санкционном давленым» и страны Глобального Юга. Однако он добавил, что российские сим-карты, метки и USB-токены в первое время будут «дороже китайских аналогов», но с ростом производства и развития экспорта разница в цене будет нивелироваться.

Тимофей Корнев