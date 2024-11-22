У автосалонов буксует китайский

Рост доли сетей автосалонов китайских автомобилей остановился, оставшись на уровне конца прошлого года — примерно 65% из 4,07 тыс. всех шоурумов. Участники рынка отмечают тренд на отказ дилеров от некоторых китайских франшиз вследствие перенасыщения рынка и не ждут дальнейшего увеличения числа автосалонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Рост сетей автосалонов китайских брендов в России замедлился, следует из исследования «Газпромбанк Автолизинга» и «АвтоБизнесРевю». По итогам девяти месяцев в России насчитывается 4,07 тыс. шоурумов, из которых 65% приходятся на марки из КНР. Аналогичную долю китайские бренды занимали по итогам 2023 года, когда в РФ работало 3,6 тыс. автосалонов. В начале прошлого года доля китайских марок оценивалась в 31% от всех шоурумов.

За девять месяцев в РФ открылось 947 автосалонов. Но если в 2023 году 90% открытий пришлось на марки из Китая, то сейчас эти бренды обеспечили 72% этого показателя, подсчитали авторы исследования.

По их данным, за январь—сентябрь в РФ закрылось 269 шоурумов марок из КНР, что уже больше, чем за весь 2023 год, когда прекратили работу 186 точек.

Топ китайских автомобильных брендов по числу дилерских центров в России Выйти из полноэкранного режима Место Марка Шоурумы на октябрь 2024 года, шт. Шоурумы на 2023 год, шт. 1 Chery 213 207 2 Changan 197 161 3 Geely 196 170 4 Omoda 179 165 5 Jaecoo 167 159 6 Haval City 150 140 7 Jetour 148 147 8 FAW 119 128 9 JAC 111 121 10 Exeed 111 120 Открыть в новом окне Источник: «Автобизнесревю», данные по общероссийской дилерской сети.

Лидером по числу открытых автосалонов стала белорусская марка Belgee (выпускается на совместном предприятии с китайской Geely) — 128 новых шоурумов. В большинстве случаев точки открывались по соседству с Geely, уточняют аналитики. На втором месте российский бренд Solaris — 70 автосалонов. Следом идет китайский Haval — 60 точек. Остальные места в топ-10 также за брендами из КНР: у Changan и GAC открылось 46 и 42 автосалона, по 39 шоурумов появилось у Seres/Aitо, Zeekr и SWM, по 32 салона — у Li Auto и Oting.

По данным исследования, первое место по числу действующих шоурумов в России занимает бренд Lada. За три квартала сеть марки выросла на 4%, до 326 точек. В АвтоВАЗе уточнили “Ъ”, что на сегодня количество автосалонов превышает 330 и компания видит потенциал развития дилерской сети Lada во многих регионах. Среди китайских брендов лидерство по количеству шоурумов сохранила марка Chery — рост на 2,9% с конца 2023 года, до 213 салонов. На втором месте — Changan, увеличивший сеть на 22,4%, до 197. Замыкает топ-3 Geely с ростом на 15,3%, до 196 салонов.

Сокращение числа шоурумов из топ-10 рейтинга показали три марки из Китая.

Сеть FAW уменьшилась на 8% к концу 2023 года, до 119 точек, JAC — на 8,3%, до 111 автосалонов, Exeed — на 7,5%, до 111 точек. В исследовании отмечается, что сокращение сети Exeed в большинстве случаев связано с политикой дистрибутора, который предъявляет к дилерам более жесткие требования в части стандартов автосалонов. По бренду FAW ряд авторитейлеров отмечают прекращение поставок от дистрибуторов, в сети JAC сокращения наблюдались за пределами столичного региона, поясняют аналитики.

Замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев говорит, что ряд дилерских центров уже начинают отказываться от некоторых китайских франшиз и в следующем году тенденция усилится. «Видим, что сейчас выходят из некоторых китайских франшиз, даже из списка топ-5, московские и петербургские игроки. Раньше такого себе нельзя было представить, чтобы кто-то вышел самовольно и перестал работать с франшизой из числа лидеров рынка»,— подтверждает директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

Господин Тюктеев отмечает, что дальше расти шоурумам китайских марок некуда, будут все чаще появляться примеры смены вывесок. По его словам, рынок перегрет количеством дилеров в Москве и Московской области вследствие гонки производителями из Китая за объемы продаж. Руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинга» Александр Корнев считает, что по итогам года дилерская сеть в РФ увеличится до 4,2–4,3 тыс. шоурумов, а затем, скорее всего, будет сокращаться на фоне снижения маржинальности китайских дилерских центров. «Все меньше игроков будет покупать франшизы марок, которые не приносят им существенного дохода»,— резюмирует он.

Наталия Мирошниченко