Главные новости за 21 ноября. Сочи

На автодороге от горноклиматического курорта «Альпика-Сервис» до финишной зоны горнолыжного курорта «Роза Хутор» в Сочи идет ремонт подпорных стен. В рамках исполнения контракта, заключенного региональным минтрансом, дорожники отремонтируют 12 подпорных стен общей длиной более 1,6 км.

Власти Краснодарского края совместно с представителями горнолыжных курортов согласовали проект единой пешеходной зоны в горах Сочи. При этом источники финансирования пока не определили.

На улице Пластунская в Сочи в 25-этажном жилом доме произошел пожар. Огонь охватил 10 кв. м на пятом этаже ЖК.

Глава Сочи Андрей Прошунин распорядился усовершенствовать механизм выявления самостроев в Сочи на ранних стадиях — с котлована. Власти курорта в этом вопросе рассчитывают на помощь общественников и бдительных горожан.

Автотранспортные предприятия Сочи уведомили городской департамент транспорта и дорожного хозяйства о повышении тарифа.

Продолжаются поставки мандаринов из Абхазии в Россию. В сутки через таможенный пост МАПП «Адлер» Краснодарской таможни грузовым транспортом ввозится до 500 тонн плодов.

С января по ноябрь 2024 года сочинскую игорную зону «Красная Поляна» посетили 707 тыс. человек. Турпоток вырос на 12% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом (631 тыс.).

С начала 2024 года с вокзала Адлера отправились 6,8 млн пассажиров. Это самый высокий показатель на вокзалах СКЖД.

По прогнозам метеорологов, в ночь на 22 ноября и в утренние часы пятницы Сочи столкнется с неблагоприятными погодными явлениями. Ожидаются местами сильные дожди, грозы, а также усиление юго-восточного ветра с порывами до 20 м/с.